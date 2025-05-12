شكر على تعازٍ من عشيرة الحتاملة

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الوكيل الإخباري- تتقدم عشيرة الحتاملة عامة، وعشيرة الشرع خاصة من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، اضافة اعلان



بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على تفضلهم بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر، السيد يوسف العيسوي لمواساتنا في مصابنا الجلل بوفاة ابن العشيرة (المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملة)



كما نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى:



سماحة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة

مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر معالي السيد كنيعان البلوي

عطوفة محافظ إربد الأكرم

أصحاب المعالي والسعادة: الوزراء، الأعيان، النواب

أصحاب العطوفة: مدراء الأجهزة الأمنية

ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية (العاملين والمتقاعدين)



كما نخص بالشكر والعرفان

العزوة الطيبة من الأهل والأقرباء والأصدقاء، وكافة أبناء الأسرة الأردنية الواحدة

على اختلاف مواقعهم ومسمياتهم الرسمية والشعبية، الذين شرفونا بمواساتنا، سواء بالحضور، أو الاتصال، أو عبر وسائل التواصل.



لقد كان لوقفتكم النبيلة معنا أبلغ الأثر في التخفيف من مصابنا الجلل.



نسأل الله عزّ وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن لا يريكم مكروهًا بعزيز.



عن عشيرة الشرع الحتاملة

اللواء المتقاعد الدكتور

فريد محمود جاد الله الشرع الحتاملة