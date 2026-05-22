صاحب مبادرة تكريم أوراق المصحف التالفة الحاج محمد العياصرة في ذمة الله

الوكيل الإخباري-   بسم الله الرحمن الرحيم

انتقل إلى رحمة الله تعالى
الحاج محمد سالم عياصرة 
        «أبو زكريا»

عضو لجنة زكاة وصدقات ساكب، وصاحب مبادرة «صرخة عامل وطن» لتكريم أوراق المصحف الشريف التالفة، والذي عُرف بحبه لكتاب الله تعالى، وحرصه على جمع المصاحف وأوراقها وصيانتها والتعامل معها بما يليق بحرمتها وقدسيتها.

لقد رحل صاحب الأثر الطيب، وبقي عمله شاهدًا على إخلاصه وخدمته لكتاب الله تعالى.
 
 


