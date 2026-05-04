صالح محمد مصطفى الصمادي في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ .

بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله صالح محمد مصطفى الصمادي "أبو أنس " .





وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين في بلدة عنجرة من بعد صلاة الظهر من المسجد العمري الكبير الى المقبرة الإسلامية ، ويقام العزاء في ديوان ال صمادي في البلدة بالقرب من المدرسة الثانوية للبنين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.