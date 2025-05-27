صعقة كهربائية تنهي حياة الفتى قيس شريقي في الظليل

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الوكيل الإخباري- سادت حالة من الحزن والأسى أوساط أهالي منطقة الظليل، عقب الإعلان عن وفاة الفتى قيس راضي أبو شريقي إثر تعرضه لصعقة كهربائية مؤلمة مساء أمس. اضافة اعلان





وبحسب أقارب الفتى، فقد كان قيس يحاول تشغيل "ماتور المياه" في منزل أسرته عندما تعرّض لصعقة كهربائية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وافته المنية متأثرًا بإصابته.



وانتشرت عبر منصات التواصل منشورات تعزية ودعاء للفقيد، وسط موجة من التضامن مع عائلته، حيث عبّر العديد من أبناء المنطقة والطاقم التعليمي في المدرسة التي كان يدرس فيها قيس عن حزنهم العميق، مستذكرين أخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة.