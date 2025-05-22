عشيرة آل أبو غوش تنعى الحاج عمران عارف سليم أبو غوش (أبو عصام)

الوكيل الإخباري- ينعى آل أبو غوش وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن والمهجر فقيدهم المرحوم الحاج عمران عارف سليم أبو غوش " أبو عصام".



والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس الموافق 22/5/2025 عن شيخوخة صالحة.

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سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر الجمعة من مسجد جابر بالجندويل إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.