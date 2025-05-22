عشيرة آل أبو غوش تنعى الحاج عمران عارف سليم أبو غوش (أبو عصام)

والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس الموافق 22/5/2025 عن شيخوخة صالحة.
سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر الجمعة من مسجد جابر بالجندويل إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.
تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن في بالجندويل شارع عيسى الزيود 15 د ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الجمعة ولغاية يوم الأحد من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء .
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