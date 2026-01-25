عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

المحامية الأستاذة
زينة عبد الرحمن المجالي
المأسوف على شبابها
التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
وسيُشيّع جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم على صلاه العصر في مسجد الشهيد هزاع المجالي في منطقة الربة الكرك والدفن في مقبره الربة
تُقبل التعازي في (قاعه دليوان المجالي لمده يومين وسوف يحدد اليوم الثالث لاحقاً ).
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
الإعلامي خالد فارس القرعان مقدم البرامج في الاذاعة الأردنية في ذمة الله
-
اللواء المتقاعد شريف العمري في ذمة الله
-
الحاجة صبحية محمد الزغموري في ذمة الله
-
عبدالله علي المصري في ذمة الله
-
وفاة الحاجة عائشة قويدر ملكاوي " أم أنور"
-
والد العميد المتقاعد عبد الكريم حمدان أبو ليمون في ذمة الله
-
شكر على تعازٍ بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي
-
آل جرار وآل ناصر وآل بينو ينعون وفاة منتصر أحمد جرار