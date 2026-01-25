الأحد 2026-01-25 12:04 م

عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء
عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء
 
الأحد، 25-01-2026 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عشيرة المجالي وعموم الأهل والأقارب فقيدتهم الغالية المغدوره:اضافة اعلان


المحامية الأستاذة
زينة عبد الرحمن المجالي
المأسوف على شبابها

التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

وسيُشيّع جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم على صلاه العصر في مسجد الشهيد هزاع المجالي في منطقة الربة الكرك والدفن في مقبره الربة

تُقبل التعازي في (قاعه دليوان المجالي لمده يومين وسوف يحدد اليوم الثالث لاحقاً ).
إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين مباحثات مصرية أميركية تناقش تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

نعـي فـاضل عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

ل

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تُدرج في 9 حقول علمية بتصنيف التايمز العالمي 2026

ههه

منوعات معجزة فوق صخرة.. إنقاذ زوجين علقا 72 ساعة وسط الفيضانات في موزمبيق

شهادتي ISO 45001 وISO 14001

أخبار محلية الوطنية للتشغيل والتدريب تحصل على شهادتي ISO 45001 وISO 14001

إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

عربي ودولي إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

ل

عربي ودولي نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى رفع حجب الإنترنت ويحذر من عواقب استمراره

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد



 






الأكثر مشاهدة