عشيرة المجالي تنعى المحامية زينة - تفاصيل الدفن والعزاء

الوكيل الإخباري- بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عشيرة المجالي وعموم الأهل والأقارب فقيدتهم الغالية المغدوره: اضافة اعلان





المحامية الأستاذة

زينة عبد الرحمن المجالي

المأسوف على شبابها



التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.



وسيُشيّع جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم على صلاه العصر في مسجد الشهيد هزاع المجالي في منطقة الربة الكرك والدفن في مقبره الربة



تُقبل التعازي في (قاعه دليوان المجالي لمده يومين وسوف يحدد اليوم الثالث لاحقاً ).

إنا لله وإنا إليه راجعون.

