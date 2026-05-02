عشيرة حجازي تنعى فقيدها المرحوم عمار عوني سليمان حجازي

و
البقاء لله
 
السبت، 02-05-2026 12:12 م
الوكيل الإخباري-   بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"
صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عشيرة حجازي فقيدها المرحوم بإذن الله:

عمار عوني سليمان حجازي

والد راما وتيما، وزوج السيدة دانا الحياري، وشقيق فارس وهبه حجازي.
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت 2-5-2026.

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم السبت بعد صلاة العصر من مسجد الفيحاء في إربد إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة المدينة الصناعية - إربد.

تقبل التعازي:

في إربد: يومي السبت والأحد (2-3 / 5 / 2026).
    الرجال: في مضافة حجازي.
    النساء: قاعة مسجد الفيحاء.

في عمان: يومي الاثنين والثلاثاء (4-5 / 5 / 2026).
    للرجال والنساء: في قاعة بقاعين من الساعة 4-9 مساء.

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


