عن عمر يناهز 110 أعوام .. اربد تودع الحاج عيسى النمراوي

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الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى أسرة آل النمراوي وأهالي بلدة علعال في محافظة إربد، الحاج عيسى محمد النمراوي (أبو محمد) والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 110 أعوام، قضاها في أعمال الخير والإصلاح بين الناس، وكان مثالًا في الحكمة والخلق الرفيع وخدمة مجتمعه. اضافة اعلان





نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.