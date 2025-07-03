عن عمر يناهز 110 أعوام .. اربد تودع الحاج عيسى النمراوي

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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