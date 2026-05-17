قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة

الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى قبيلة بني حسن عامة، وعشيرتا الخزاعلة والعموش خاصة، فقيدتهم الغالية المرحومة بإذن الله سوزان سالم الخزاعلة زوجة الدكتور عمر العموش ، وشقيقة الرئيس التنفيذي لمجموعة التاج الإخباري نضال الخزاعلة، ووالدة كل من المهندسة دانا، والدكتورة شهد، ونور، وندى،التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى ليلة السبت / الأحد. اضافة اعلان





وإننا إذ نودّعها ونستذكر طيب أخلاقها وسيرتها العطرة، سائلين الله أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها الجنة، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.



فيما تُقبل التعازي للرجال والنساء لمدة يومين في قاعات النبر بجانب دوار النهضة دير غبار.



إنا لله وإنا إليه راجعون





