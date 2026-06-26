الجمعة 2026-06-26 06:10 م

قبيلة بني صخر تعبر عن امتنانها لكل من شاركها العزاء في الشيخ عناد الفايز

قبيلة بني صخر تعبر عن امتنانها لكل من شاركها العزاء في الشيخ عناد الفايز
قبيلة بني صخر تعبر عن امتنانها لكل من شاركها العزاء في الشيخ عناد الفايز
 
الجمعة، 26-06-2026 05:29 م
الوكيل الإخباري-   ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾اضافة اعلان


صدق الله العظيم

شكر على مواساة

حميدي محمد فايز سطام الفايز، وعموم قبيلة بني صخر، يتقدمون بالشكر والتقدير لكل من واساهم بفقيدهم وفقيد الأردن، أخيهم الشيخ عناد محمد فايز سطام الفايز، من أبناء الأردن الحبيب بمختلف مواقعهم، وإخواننا أبناء الشعب الفلسطيني، ومختلف الأقطار العربية والأجنبية، سواء بالحضور، أو الاتصال هاتفيًا، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك شكرًا خاصًا وطوقًا من المحبة في أعناقنا.

وذلك ليس بغريب على شعبنا الأردني، وإخواننا في الدول العربية والصديقة.

شكرًا لهم، سائلين المولى العزيز أن يحفظهم من كل مكروه.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


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