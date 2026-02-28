السبت 2026-02-28 03:33 م

كرم نجل الوزير الأسبق مثنى غرايبة في ذمة الله

ت
البقاء لله
 
السبت، 28-02-2026 02:39 م
الوكيل الإخباري- 
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"اضافة اعلان


 إيماناً بقضاء الله وتسليماً بحكمته وإرادته ورحمته
ينعى آل الغرايبة وآل فياض فقيدهم المرحوم بإذن الله
الشاب كرم

حيث انتقل الى الرفيق الأعلى صباح اليوم السبت الموافق 2026/2/28 وسوف يوارى جثمانه الطاهر في مقبرة حوارة - اربد بعد صلاة العصر
اليوم السبت
تقبل التعازي يومي السبت الموافق 2026/2/28 و الاحد الموافق 2026/3/1 للرجال في حوارة - اربد في ديوان آل الغرايبة من الساعه الرابعه حتى الساعة السادسة مساء ومن الساعه الثامنة حتى الساعة العاشرة مساء ، و في ديوان الهلسة في عمان / دابوق للرجال والنساء يوم الاثنين الموافق 2026/3/2 من الساعة الرابعة مساء وحتى السادسة مساء ومن الساعه الثامنة مساء وحتى الساعة الحادية عشر مساء
فإلى جنات الخلد یا کرم
وإنا لله وإنا إليه راجعون
 
 


