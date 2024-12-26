 
الخميس 2024-12-26 01:55 م
 

محمود أحمد أبو زيد في ذمة الله

المرحوم محمود أحمد زعل أبو زيد
المرحوم محمود أحمد زعل أبو زيد
الخميس، 26-12-2024 01:20 م
الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى محمود أحمد زعل أبو زيد يوم الاثنين الماضي.اضافة اعلان


تمت الصلاة على الفقيد و ورِي جثمانه الثرى يوم الثلاثاء الماضي. تقبل التعازي في ديوان آل خليل أبو زيد في سحاب حي الباطنية لمدة 3 أيام من تاريخ الدفن.

تعزي مجموعة الوكيل للإعلام أسرة الفقيد، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة واقتحام مقام النبي يوسف بنابلس

ا

عربي ودولي فرنسا.. إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور قناة المانش

نقل جنود الاحتلال بعد معارك طاحنة في غزة

خاص بالوكيل خبير عسكري يوضح أسباب لجوء المقاومة لعمليات الطعن شمال غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: القصف الروسي لأوكرانيا يثير غضب بايدن

ل

طب وصحة كيف يتم هضم الدهون بعد استئصال المرارة؟

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من الشعير

المرحوم محمود أحمد زعل أبو زيد

نعـي فـاضل محمود أحمد أبو زيد في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة