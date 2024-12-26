محمود أحمد أبو زيد في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى محمود أحمد زعل أبو زيد يوم الاثنين الماضي. اضافة اعلان





تمت الصلاة على الفقيد و ورِي جثمانه الثرى يوم الثلاثاء الماضي. تقبل التعازي في ديوان آل خليل أبو زيد في سحاب حي الباطنية لمدة 3 أيام من تاريخ الدفن.



تعزي مجموعة الوكيل للإعلام أسرة الفقيد، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان