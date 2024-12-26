محمود أحمد أبو زيد في ذمة الله

تمت الصلاة على الفقيد و ورِي جثمانه الثرى يوم الثلاثاء الماضي. تقبل التعازي في ديوان آل خليل أبو زيد في سحاب حي الباطنية لمدة 3 أيام من تاريخ الدفن.
تعزي مجموعة الوكيل للإعلام أسرة الفقيد، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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