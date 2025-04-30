مختار عشيرة العابد وماركا الشمالية الشيخ تيسير العابد في ذمة الله

وقال نجل المرحوم، محمود لـ"الوكيل الإخباري"، إن والده أوصى بدفنه مباشرة بعد الوفاة حيث تم الصلاة عليه ودفنه في مقبرة سحاب.
وأضاف أن العائلة ستقبل العزاء في ماركا الشمالية/ خلف صالة اوركيدا من الساعة 4 مساء ولمدة يومين.
اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجعل الله قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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