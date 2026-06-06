السبت 2026-06-06 01:40 م

مدير عام الضمان السابق ياسر العدوان في ذمة الله

مدير عام الضمان السابق ياسر العدوان في ذمة الله
مدير عام الضمان السابق ياسر العدوان في ذمة الله
 
السبت، 06-06-2026 01:33 م
الوكيل الإخباري-   قبيلة العدوان عامة، وعشيرة أبو العماش خاصة، تفقد أحد رجالاتها ورموزها الأكاديمي والإداري المرحوم بإذن الله تعالىاضافة اعلان


الأستاذ الدكتور ياسر مناع أبو العماش العدوان (أبو شريف)

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم السبت، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص والسيرة الحسنة بين أبناء المجتمع.

وسيُشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من هذا اليوم السبت 06/06/2026 من مسجد السليحي الكبير ومنها لمقبرة القرية

تقبل التعازي للرجال في قرية السليحي في ساحة المدرسة الثانوية، وللنساء في ديوان عشيرة أبو العماش ولمدة ثلاثة ايام

إنا لله وإنا اليه راجعون

ومن أبرز المناصب التي شغلها الفقيد الأستاذ الدكتور ياسر مناع العدوان: مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير عام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ونائب رئيس جامعة اليرموك، إلى جانب مسيرته الأكاديمية والإدارية الحافلة بالعطاء.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
 
 


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