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مواقع التواصل تتشح بالسواد حزناً على وفاة الحاج أبو يوسف العجارمة

الحاج عماد يوسف الغانم العجارمة رحمه الله
الحاج عماد يوسف الغانم العجارمة رحمه الله
 
الأحد، 23-03-2025 09:01 ص
الوكيل الإخباري-   عمّ الحزن منصات التواصل الاجتماعي، حيث ودّع روادها بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، الحاج عماد يوسف الغانم العجارمة "أبو يوسف، الذي انتقل إلى رحمة الله، تاركًا خلفه أثرًا طيبًا في قلوب محبيه.اضافة اعلان


ونعاه العديد من أصدقائه وأقاربه بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الطيبة وسيرته العطرة، حيث وصفه البعض بأنه كان "من أنقى الناس وأحبّهم إلى القلوب"، بينما دعا آخرون له بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور الفقيد وكلمات الوداع الحزينة، معبرين عن صدمتهم وألمهم لفقدانه، مستذكرين أن رحيله جاء في شهر فضيل وليلة فردية من العشر الأواخر في رمضان.

وأعلنت عائلة المتوفى أن الصلاة على الفقيد ستُقام في جامع العال الكبير بعد صلاة العصر، والدفن سيتم بعدها مباشرة، بينما سيقام العزاء في صالة بلدية حسبان.


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الحاج عماد يوسف الغانم العجارمة رحمه الله

نعـي فـاضل مواقع التواصل تتشح بالسواد حزناً على وفاة الحاج أبو يوسف العجارمة

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