نبيل الرياشات في ذمة الله بعد صبر طويل على المرض

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الوكيل الإخباري- بقلوب يعتصرها الحزن، ودّعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان اليوم أحد أعضائها الأوفياء، ومحاربًا شجاعًا لم يستسلم للمرض حتى لحظاته الأخيرة، نبيل إبراهيم سلامة الرياشات، الذي وافته المنية بعد رحلة كفاح طويلة ضد السرطان. اضافة اعلان





وبحسب ما نشرت الجمعية ، فالرياشات لطالما كان مثالًا للقوة والصبر، مستلهمًا الأمل في كل من حوله، مقاتلًا بكل إيمان وشجاعة في معركة الحياة، إلا أن القدر شاء أن يترجل هذا البطل عن ساحة النضال، تاركًا خلفه أثرًا طيبًا وذكرى خالدة في قلوب من عرفوه.



إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.









