نبيل الرياشات في ذمة الله بعد صبر طويل على المرض

وبحسب ما نشرت الجمعية ، فالرياشات لطالما كان مثالًا للقوة والصبر، مستلهمًا الأمل في كل من حوله، مقاتلًا بكل إيمان وشجاعة في معركة الحياة، إلا أن القدر شاء أن يترجل هذا البطل عن ساحة النضال، تاركًا خلفه أثرًا طيبًا وذكرى خالدة في قلوب من عرفوه.
إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة البلقاء التطبيقية تنعى أبو رمان
-
اربد تتشح بالسواد حزنًا على وفاة الحاج علي الخزاعلة
-
حزن في مواقع التواصل بعد وفاة الطفلة ساندرا
-
حزن في عين الباشا بوفاة الرائد العواملة
-
جرش تنعى عمر العتمة .. وحزن يجوب الأرجاء
-
رئيس هيئة الأركان ينعى الطبيب العميد المتقاعد عدس
-
الأمن العام ينعى الوكيل أول الصرايرة
-
الحافظة لكتاب الله.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة المربية الفاضلة امنة حماد