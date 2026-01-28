الأربعاء 2026-01-28 01:27 م

نبيه عبدالله المطيريين العجارمة في ذمة الله
 
الوكيل الإخباري-   قال الله تعالى :“ وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “اضافة اعلان

انتقل إلى رحمة الله تعالى (نبيه عبدالله المطيريين العجارمة) .

وسيتم دفن جثمانه الطاهر يوم الخميس الموافق ٢٩-١-٢٠٢٦ في مقبرة المشقر
وستقام صلاة الجنازة على الفقيد في المشقر - مسجد فوزان المطر على صلاة العصر
تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعات بلدية حسبان
اليوم الأول مفتوح
اليوم الثاني والثالث من الساعة الرابعة عصراً
نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويجعل مأواه الجنة يارب العالمين

موقع قاعات بلدية حسبان: https://maps.google.com/?q=31.808369,35.818283
 
 


