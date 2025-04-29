نضال فهمي إسكندراني "أبو يزن" في ذمة الله

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى نضال فهمي محمد إسكندراني (أبو يزن)، سائلين المولى أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته.
الصلاة والدفن اليوم الثلاثاء 2025/4/29 بعد صلاة الظهر في مسجد بيرين والدفن في مقبرة بيرين .
العزاء في جمعية آل حلحول من الساعة 4 ولغاية الساعة 10 ولمدة يومين.
اللهم ارحم روحه وثبته عنده السؤال واجعل مأواه الفردوس الأعلى.
-
أخبار متعلقة
-
الحاج صالح فهمي صالح هلال في ذمة الله
-
الحاج وجيه عبد الرحيم كايد العمر في ذمة الله
-
بسام إبراهيم إسماعيل عبيد في ذمة الله
-
شكر على تعازٍ من عائلة المرحوم المهندس جمال سمارة
-
حمدي أبو حجر الحياصات في ذمة الله
-
الحاج علي عبد القادر فريحات في ذمة الله
-
نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين تنعى المهندس جمال كامل عزيز سمارة
-
نقابة المهندسين تنعى المهندس جمال كامل عزيز خليل