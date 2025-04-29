نضال فهمي إسكندراني "أبو يزن" في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).



‎بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى نضال فهمي محمد إسكندراني (أبو يزن)، سائلين المولى أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته.

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الصلاة والدفن اليوم الثلاثاء 2025/4/29 بعد صلاة الظهر في مسجد بيرين والدفن في مقبرة بيرين .