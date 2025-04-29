الثلاثاء 2025-04-29 12:04 م
 

نضال فهمي إسكندراني "أبو يزن" في ذمة الله

ب
البقاء لله
 
الثلاثاء، 29-04-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري-  بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

‎بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى نضال فهمي محمد إسكندراني (أبو يزن)، سائلين المولى أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته.

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الصلاة والدفن اليوم الثلاثاء 2025/4/29 بعد صلاة الظهر في مسجد بيرين والدفن في مقبرة بيرين .


العزاء في جمعية آل حلحول من الساعة 4 ولغاية الساعة 10 ولمدة يومين.

‎اللهم ارحم روحه وثبته عنده السؤال واجعل مأواه الفردوس الأعلى.

 
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