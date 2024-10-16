والدة الاعلامية ميسون يونس في ذمة الله

https://www.alwakeelnews.com/story/706589
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الوكيل الإخباري-
توفيت سهام محمد أبو بكر والدة الاعلامية ميسون يونس فجر اليوم الأربعاء .اضافة اعلان
ونعى ال ابو بكر وآل يونس واقربائهم وانسباؤهم في الأر دن وفلسطين والمهجر الفاضلة المرحومة سهام أبو بكر والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأربعاء .
ستقام صلاة الجنازة في مسجد المقبرة الاسلامية بسحاب بعد صلاة عصر اليوم الاربعاء ، وتقبل التعازي في جمعية يافا للتنمية الاجتماعية -خلدا يوم الاربعاء من الساعة 6 الى 10 مساء .
وفي ديوان ال ابو بكر في اربد-وسط البلد- شمال مبنى ضريبة الدخل غدا الخميس من الساعة 4 مساءً