والدة الاعلامية ميسون يونس في ذمة الله

الوكيل الإخباري- توفيت سهام محمد أبو بكر والدة الاعلامية ميسون يونس فجر اليوم الأربعاء .

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ونعى ال ابو بكر وآل يونس واقربائهم وانسباؤهم في الأر دن وفلسطين والمهجر الفاضلة المرحومة سهام أبو بكر والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأربعاء .

ستقام صلاة الجنازة في مسجد المقبرة الاسلامية بسحاب بعد صلاة عصر اليوم الاربعاء ، وتقبل التعازي في جمعية يافا للتنمية الاجتماعية -خلدا يوم الاربعاء من الساعة 6 الى 10 مساء .