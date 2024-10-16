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والدة الاعلامية ميسون يونس في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
الأربعاء، 16-10-2024 11:57 ص

الوكيل الإخباري-  توفيت سهام محمد أبو بكر والدة الاعلامية ميسون يونس فجر اليوم الأربعاء .

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ونعى ال ابو بكر وآل يونس واقربائهم وانسباؤهم في الأر دن وفلسطين والمهجر الفاضلة المرحومة سهام أبو بكر  والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأربعاء .

 

ستقام صلاة الجنازة في مسجد المقبرة الاسلامية بسحاب  بعد صلاة عصر اليوم  الاربعاء ، وتقبل التعازي في جمعية يافا للتنمية الاجتماعية -خلدا  يوم الاربعاء من الساعة  6 الى 10 مساء .

 

وفي ديوان ال ابو بكر  في اربد-وسط البلد-  شمال مبنى ضريبة الدخل غدا الخميس  من الساعة 4 مساءً 

 

 

 
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