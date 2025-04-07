والدة الزميل جعفر الزعبي في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة فاطمة محمد سليمان العابد عن عمر يناهز 70 عاماً والدة الزميل جعفر الزعبي مدير عام تلفزيون المملكة . اضافة اعلان





وسيُشيّع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم الإثنين إلى مثواها الأخير في مقبرة شفابدران.



تُقبل التعازي للرجال في نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية في ضاحية الرشيد، وللنساء في منزل الفقيدة المقابل لمبنى الكلية العلمية الإسلامية.



إنا لله وإنا إليه راجعون