السبت 2025-04-05 12:37 م
 

والدة لاعب المنتخب الوطني السابق حاتم عقل في ذمة الله

انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
 
السبت، 05-04-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الكابتن حاتم عقل والدته الحبيبة وقرة عينه، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الجمعة.اضافة اعلان


وأعلن عقل وفاة والدته عبر منشور على موقع فيسبوك ، ناعياً إياها بكلمات مؤثرة جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم اغفر لأمي وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة."

وستُقام صلاة الجنازة على الفقيدة بعد صلاة الظهر اليوم في مقبرة سحاب الإسلامية، بإذن الله تعالى.

سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
 
gnews

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