والدة لاعب المنتخب الوطني السابق حاتم عقل في ذمة الله

وأعلن عقل وفاة والدته عبر منشور على موقع فيسبوك ، ناعياً إياها بكلمات مؤثرة جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم اغفر لأمي وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة."
وستُقام صلاة الجنازة على الفقيدة بعد صلاة الظهر اليوم في مقبرة سحاب الإسلامية، بإذن الله تعالى.
سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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