الأحد 2025-06-15 01:06 م
 

والد الإعلامي أمجد حجازين في ذمة الله

الإعلامي الأردني أمجد حجازين
الإعلامي الأردني أمجد حجازين
 
الأحد، 15-06-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الإعلامي الأردني أمجد حجازين.اضافة اعلان


وتنعى مجموعة الوكيل للإعلام والد الإعلامي حجازين ، سائلين الله عز وجل أن يغفر للفقيد وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
 
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