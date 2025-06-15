والد الإعلامي أمجد حجازين في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الإعلامي الأردني أمجد حجازين. اضافة اعلان





وتنعى مجموعة الوكيل للإعلام والد الإعلامي حجازين ، سائلين الله عز وجل أن يغفر للفقيد وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .







