وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
صدق الله العظيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومه
وجدان محمود عويضه أبو عيشة (ام عزمي) عن عمر يناهز 59 عام
اللهم ارحمها واغفرلها وعافها واعفوا عنها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، ولا نقول إلا ما يرضي الله ، انا لله وانا اليه راجعون
تم الصلاه على المرحومه في مسجد الايمان بجانب المنزل
وتم الدفن في مقبرة ابو صياح
تقبل التعازي في منزل زوج المرحومة في منطقة إسكان هاشم
-
أخبار متعلقة
-
الحاجة عايشة أبو عريش في ذمة الله
-
علي عبدالمالك صبيحات في ذمة الله
-
شقيقة أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة في ذمة الله
-
الحاج رضوان رفيق نظيف في ذمة الله
-
مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الدكتور معتز النابلسي وعائلته
-
شكر على تعاز
-
والدة النائب حابس سامي الفايز في ذمة الله
-
حزن يخيم على الوسط الإعلامي برحيل الزميل عبدالرزاق أبو هزيم