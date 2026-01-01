الخميس 2026-01-01 08:56 م

وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله

ل
البقاء لله
الخميس، 01-01-2026 08:28 م
الوكيل الإخباري-   بسم الله الرحمن الرحيماضافة اعلان

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ،  انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومه 
وجدان محمود عويضه أبو عيشة (ام عزمي) عن عمر يناهز 59 عام

اللهم ارحمها واغفرلها وعافها واعفوا عنها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، ولا نقول إلا ما يرضي الله ، انا لله وانا اليه راجعون
تم الصلاه على المرحومه في مسجد الايمان بجانب المنزل  
وتم الدفن في مقبرة ابو صياح
تقبل التعازي في منزل زوج المرحومة في منطقة إسكان هاشم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

نعـي فـاضل وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الرواحنة

ل

أخبار محلية تحذير عاجل من الأمن العام لجميع الأردنيين

ل

اقتصاد محلي بورصة عمّان تسجّل رقما قياسيا جديدا هو الأعلى منذ 17 عاما

ت

أخبار محلية نقيب المقاولين: كميات الأمطار فاقت قدرة البنية التحتية المجهزة سابقا

الاتحاد الدولي للصحفيين: 128 صحفيًا قُتلوا في أنحاء العالم في 2025

عربي ودولي الاتحاد الدولي للصحفيين: 128 صحفيًا قُتلوا في أنحاء العالم في 2025

ت

أخبار محلية جامعة الحسين بن طلال تعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية محلياً وعالمياً

و

أخبار محلية مزارعو الكرك: الأمطار تسهم بتعزيز النباتات الرعوية ونمو الأعشاب الطبيعية



 






الأكثر مشاهدة