وزير التربية ينعى الحيح

وجاء بنص النعي:" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وعطوفة الأمناء العامين الدكتور نواف العجارمة والدكتورة سحر الشخاترة وعطوفة مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات الزميل في قسم اللوازم / مستودع الكتب المدرسية الاستاذ سميح عبدالسلام الحيح"
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
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