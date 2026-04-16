وفاة أردني في الإمارات تشعل موجة حزن على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- توفي الشاب الأردني معتز وليد العلاونة في دولة الإمارات، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة. ومن المقرر أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة القصيص.





وسيُقام بيت العزاء في النادي الثقافي العربي بإمارة الشارقة، حيث يتوافد الأهل والأصدقاء لتقديم واجب العزاء.



وعمّت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر العديد من المتابعين عن تعازيهم، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.





