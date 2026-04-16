الخميس 2026-04-16 04:11 م

وفاة أردني في الإمارات تشعل موجة حزن على مواقع التواصل

الخميس، 16-04-2026 02:47 م
الوكيل الإخباري- توفي الشاب الأردني معتز وليد العلاونة في دولة الإمارات، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة. ومن المقرر أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة القصيص.اضافة اعلان


وسيُقام بيت العزاء في النادي الثقافي العربي بإمارة الشارقة، حيث يتوافد الأهل والأصدقاء لتقديم واجب العزاء.

وعمّت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر العديد من المتابعين عن تعازيهم، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.
 
 


