وفاة الإعلامي الأردني جميل عازر عن 89 عامًا

الوكيل الإخباري- توفي الإعلامي الأردني جميل عازر، أحد مؤسسي ومذيعي قناة الجزيرة الفضائية، عن عمر ناهز 89 عامًا، في العاصمة البريطانية لندن. اضافة اعلان





وُلد عازر في مدينة الحصن بمحافظة إربد عام 1937، وبدأ مسيرته الإعلامية مترجمًا للأخبار ومقدمًا للبرامج الإخبارية في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) العربية بين عامي 1965 و1975.



وعمل لاحقًا محررًا للأخبار باللغة الإنجليزية، ومترجمًا ومقدمًا للبرامج الإخبارية وبرامج الشؤون الجارية في الهيئة خلال الفترة 1976–1984، قبل أن يتولى منصب كبير مخرجي قسم الأخبار. ثم شغل منصب مساعد رئيس قسم الأخبار ورئيس القسم، إلى جانب عمله منتجًا لعدد من البرامج، من بينها «السياسة بين السائل والمجيب» و«الشؤون العربية في الصحف البريطانية» خلال الأعوام 1986–1988، كما خدم مساعدًا لرئيس القسم العربي بين عامي 1988 و1990.



وأنهى عازر مسيرته في هيئة الإذاعة البريطانية عام 1994، حيث عمل مخرجًا ومقدمًا لبرنامجي «التجارة والصناعة» و«أسبوعيات الصحافة البريطانية».



وفي عام 1996، التحق بقناة الجزيرة الفضائية منذ انطلاقتها في 30 تموز، وكان من بين من أسهموا في صياغة شعارها الشهير «الرأي والرأي الآخر». وعمل في القناة مذيعًا للأخبار، ومقدمًا لبرنامج «الملف الأسبوعي»، ومسؤولًا عن التدقيق اللغوي والإخباري، وعضوًا في هيئة التحرير.



ويُعد الراحل جميل عازر من أبرز الإعلاميين الأردنيين والعرب الذين تركوا بصمة واضحة في الإعلام الإخباري العربي، من خلال مسيرة مهنية امتدت لعقود، اتسمت بالمهنية العالية والالتزام باللغة والمعايير الصحفية.

