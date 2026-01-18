الأحد 2026-01-18 07:46 م

وفاة الحاجة عائشة قويدر ملكاوي " أم أنور"

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
بسم الله الرحمن الرحيم


   (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) 

صدق الله العظيم

المنصورة / ملكا
بقلوب مؤمنة، وإيماناً بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة الحاجة عائشة قويدر احمد ملكاوي / أم أنور
ارملة المرحوم صالح يوسف علي ملكاوي / ابو انور والدة المهندس انور والعقيد منير والأستاذ صلاح والأستاذ اياد وشقيقة المرحومين عبدالله وناصر قويدر ملكاوي


التي انتقلت الى رحمة الله تعالى  اليوم الاحد الموافق  ١٨/١/٢٠٢٦      
وسيشيع جثمانها الطاهر  بعد صلاة الظهر من يوم غد  الاثنين الموافق ١٩/١/٢٠٢٦ من مسجد المنصورة  _ملكا  الى  مقبرة المنصورة

  تقبل التعازي للرجال في ديوان الحمايدة المنصورة،  والنساء في منزل المرحومة قرب مسجد المنصورة من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام 

 اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها ، واعف عنها ، وأكرم نُزُلها ، ووسع مُدخلهُا ، واغسلها بالماء والثلج والبرد ، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنة ، وأعذها من عذاب القبر. 

      إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 


