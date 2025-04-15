الثلاثاء 2025-04-15 11:19 ص
 

وفاة الحاج الأردني نبيل الجوابره في فرنسا بعد صراع مع المرض

الحاج الأردني نبيل الجوابره رحمه الله
الحاج الأردني نبيل الجوابره رحمه الله
 
الثلاثاء، 15-04-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري- توفي في فرنسا، أمس الاثنين، الحاج الأردني نبيل الجوابره، بعد إصابته بمرض عضال لم يمهله طويلاً.اضافة اعلان


وبحسب مصادر مقربة من المرحوم ، فإن المرحوم كان قد أصيب بمرض السرطان قبل خمسة أعوام ، ويعيش في فرنسا ، وبقي هناك حتى وافته المنية أمس الاثنين .

وستقام صلاة الجنازة على المرحوم ومراسم الدفن في فرنسا .
 
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