وفاة الحاج الأردني نبيل الجوابره في فرنسا بعد صراع مع المرض

وبحسب مصادر مقربة من المرحوم ، فإن المرحوم كان قد أصيب بمرض السرطان قبل خمسة أعوام ، ويعيش في فرنسا ، وبقي هناك حتى وافته المنية أمس الاثنين .
وستقام صلاة الجنازة على المرحوم ومراسم الدفن في فرنسا .
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