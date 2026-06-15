وفاة اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان

وسيتم الصلاة على الفقيد اليوم الاثنين بعد صلاة العصر من مسجد الخراج والدفن في مقبرة العائلة في بلدة الخراج - لواء الوسطية- اربد.
تقبل التعازي اليوم الاثنين بعد الدفن حتى الساعة العاشرة ليلاً ويومي الثلاثاء والاربعاء من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة ليلاً وللنساء في منزل المرحوم في إسكان الضباط- بجانب قصر العدل - اربد من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساء.
انا لله وانا اليه لراجعون.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني ينعى المرحوم الحاج عبد الكريم سليمان السعود
-
الحاج الدكتور نزار عبد الفتاح سلّام "أبو نادر" في ذمة الله
-
حزن واسع على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الخطاطبة بحادث سير مؤسف
-
مدير عام الضمان السابق ياسر العدوان في ذمة الله
-
الحزن يخيم على البقعة بوفاة معلم القرآن الشيخ علي أبو وردة
-
عمر عبد الرحمن المناصير في ذمة الله
-
صاحب مبادرة تكريم أوراق المصحف التالفة الحاج محمد العياصرة في ذمة الله
-
المخرج محمود سعادة في ذمة الله