وفاة اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان

12:10 م

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان محافظ الكرك السابق . اضافة اعلان





وسيتم الصلاة على الفقيد اليوم الاثنين بعد صلاة العصر من مسجد الخراج والدفن في مقبرة العائلة في بلدة الخراج - لواء الوسطية- اربد.



تقبل التعازي اليوم الاثنين بعد الدفن حتى الساعة العاشرة ليلاً ويومي الثلاثاء والاربعاء من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة ليلاً وللنساء في منزل المرحوم في إسكان الضباط- بجانب قصر العدل - اربد من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساء.



انا لله وانا اليه لراجعون.







