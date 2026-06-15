الإثنين 2026-06-15 02:03 م

وفاة اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان

وفاة اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان
وفاة اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان
 
الإثنين، 15-06-2026 12:10 م
الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان محافظ الكرك السابق .اضافة اعلان


وسيتم الصلاة على الفقيد اليوم الاثنين بعد صلاة العصر من مسجد الخراج والدفن في مقبرة العائلة في بلدة الخراج - لواء الوسطية- اربد.

تقبل التعازي اليوم الاثنين بعد الدفن حتى الساعة العاشرة ليلاً ويومي الثلاثاء والاربعاء من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة ليلاً وللنساء في منزل المرحوم في إسكان الضباط- بجانب قصر العدل - اربد من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساء.

انا لله وانا اليه لراجعون.
 
 


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