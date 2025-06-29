وفاة طالب ثانوي إثر حادث سقوط في عمان .. ومدرسته تنعاه

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الوكيل الإخباري- توفي شاب يبلغ من العمر 17 عاماً ، مساء السبت، إثر سقوطه من أعلى سطح منزل ذويه في منطقة طبربور. اضافة اعلان





وحضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد سبب الوفاة.



هذا ونعت إدارة مدرسة نور القبس النموذجية ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب يعتصرها الألم، الطالب حسن شلش (الصف الأول الثانوي) عبر بيان رسمي صادر عن المدرسة.



وعبّرت الهيئة الإدارية والتعليمية وكافة العاملين فيها عن بالغ حزنهم لرحيل أحد طلابها، مشيرة إلى أن الفقيد كان من "زهرات المدرسة" الذين تركوا أثرًا طيبًا في محيطهم.



ودعت المدرسة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه وأحبته الصبر والسلوان، سائلة المولى أن يحفظ أبناءها الطلبة ويجنبهم كل مكروه.

