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وفاة طبيب وطبيبة أردنيين.. والنقابة تنعاهما

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 20-02-2025 07:13 ص

الوكيل الإخباري-نعت نقابة الأطباء اثنين من أعضائها، الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الأيام الماضية.

والطبيبان الراحلان، وفقًا للنعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك، هما: الدكتورة سيج رون الطوالبة، والدكتور زياد محمد عبد الرزاق.

كما نعت النقابة عددًا من ذوي الأطباء الذين انتقلوا إلى رحمة الله.

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