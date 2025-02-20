وفاة طبيب وطبيبة أردنيين.. والنقابة تنعاهما

والطبيبان الراحلان، وفقًا للنعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك، هما: الدكتورة سيج رون الطوالبة، والدكتور زياد محمد عبد الرزاق.
كما نعت النقابة عددًا من ذوي الأطباء الذين انتقلوا إلى رحمة الله.
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