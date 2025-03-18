وفاة مدير تربية قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح

ونعت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلةً بوزيرها والأمينين العامين وكافة كوادرها التربوية، الفقيد، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرته وزملائه، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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