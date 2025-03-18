 
الثلاثاء 2025-03-18 11:38 ص
 

وفاة مدير تربية قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح

مدير مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد الدكتور تيسير الجراح رحمه الله
مدير مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد الدكتور تيسير الجراح رحمه الله
 
الثلاثاء، 18-03-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري-    انتقل إلى رحمة الله الدكتور تيسير الجراح، مدير مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة القطاع التربوي.اضافة اعلان


ونعت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلةً بوزيرها والأمينين العامين وكافة كوادرها التربوية، الفقيد، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرته وزملائه، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
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