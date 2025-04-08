وفاة معمّر أردني عن عمر يناهز 100 عام

وستقام صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء في مسجد الشكارة الكبير إلى مقبرة البلدة.
ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد القريشات، مستذكرين مناقبه ومسيرته الحافلة بالعطاء.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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