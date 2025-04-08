وفاة معمّر أردني عن عمر يناهز 100 عام

الوكيل الإخباري - توفي في عجلون المعمر الأردني الحاج محمد مصطفى عبيد القريشات (أبو كامل) عن عمر يناهز 100 عاما.

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وستقام صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء في مسجد الشكارة الكبير إلى مقبرة البلدة.

ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد القريشات، مستذكرين مناقبه ومسيرته الحافلة بالعطاء.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.