وفاة 5 أطباء أردنيين.. ونقابة الاطباء تنعاهم

الوكيل الإخباري- نعت نقابة الأطباء خمسة أطباء اردنيين الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الأيام الماضية.



والأطباء الراحلون وفقا للنعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك" : الدكتور غازي محمد العوران ، والدكتور محمود محمد حسين خالد، والدكتور هشام محمد الظاهر ، والدكتورة اوكسانا الطويل ، والدكتور عبدالكريم ساري الخشاشنة



كما نعى مجلس نقابة الأطباء عددا من ذوي الهيئة العامة.

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