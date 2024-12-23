وفاة 5 أطباء أردنيين.. ونقابة الاطباء تنعاهم

والأطباء الراحلون وفقا للنعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك" : الدكتور غازي محمد العوران ، والدكتور محمود محمد حسين خالد، والدكتور هشام محمد الظاهر ، والدكتورة اوكسانا الطويل ، والدكتور عبدالكريم ساري الخشاشنة
كما نعى مجلس نقابة الأطباء عددا من ذوي الهيئة العامة.
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