آخر موعد لتقديم إقرار الدخل وتسديد الضريبة نهاية نيسان

وأكدت الدائرة أهمية تعبئة الإقرارات بالمعلومات الدقيقة التي تعكس الدخل الحقيقي للمكلفين، مشيرة إلى أن عدم الالتزام يترتب عليه فرض غرامات تشمل ضريبة إضافية تتراوح بين 100 و 500 دينار، إلى جانب غرامة بنسبة 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
وبينت أن الموظفين والمستخدمين ملزمون بتقديم الإقرار إذا تجاوز دخلهم السنوي 9000 دينار لغير المعيل و 18 ألف دينار للمعيل، مؤكدة أن الاقتطاع الشهري من الرواتب والأجور لا يعفي من تقديم الإقرار السنوي عند تجاوز حد الإعفاءات.
كما دعت المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم التقاعدية الشهرية على 2500 دينار إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن العام ذاته.
وحثت الدائرة المكلفين على عدم التأخر أو الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة القانونية لتقديم الإقرار، داعية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات بسهولة ويسر.
وأشارت إلى إمكانية التواصل مع مركز خدمات المكلفين عبر الهاتف أو تطبيق "واتس آب" على هاتف (062222130)، أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، للحصول على الدعم والإجابة عن الاستفسارات بأسرع وقت ممكن.
