أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود رغم التحديات

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-04-2026 03:28 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص التشغيل.

وأضاف أبو حلتم، خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.


وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني لا يزال يحافظ على جاذبيته للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.


وبين أبو حلتم أنه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، هناك مشاريع رئيسية تعمل الهيئة على تنفيذها أهمها؛ تشجيع صناديق الاستثمار المشترك، وتمكين إصدار صكوك التمويل الإسلامي، وتنشيط السوق الثانوي لتداول السندات في بورصة عمّان.


وأوضح أن العام الماضي بلغ حجم التداول السنوي في بورصة عمّان 2.3 مليار دينار، وعلى المستوى اليومي، فقد تراوح المعدل بين 9.1 مليون دينار في كانون الثاني و 10.8 مليون دينار في شباط و 12.1 مليون دينار في آذار مع معدل عام يومي يقارب 8.8 مليون دينار.


ولفت إلى وجود عدة صكوك تمويل إسلامية مسجلة لدى الهيئة، أهمها الإجارة، المرابحة، السلم، المضاربة، المشاركة، الاستصناع، و صكوك بيع حق المنفعة.


وأشار إلى أنه في إطار جهود الهيئة لتعزيز بيئة الاستثمار تم مؤخرا تسجيل صندوق كابيتال للإستثمار العالمي، وتسجيل صندوق صفوة المتوازن.

 
 


gnews

