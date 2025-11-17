أبو حلتم: تعديلات التعرفة الجمركية ستعزز تنافسية القطاع الصناعي

وأوضح الدكتور أبو حلتم، اليوم الاثنين، أن التعديلات المقترحة تشكّل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال الصناعية، وتسهيل عمليات الإنتاج، وتقليل كلف الاستيراد على المصانع، ما ينعكس إيجابًا على قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأن تطوير التشريعات الجمركية يسهم في تحفيز المستثمرين على توسيع أعمالهم وإطلاق مشاريع جديدة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مزيد من النمو والتنمية الاقتصادية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس التَّعرفة الجمركيَّة بإجراء تعديلات على جداول التَّعرفة الجمركيَّة؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنيَّة وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسُّع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلِّي مقابل المستورد.
