أبو حلتم: تعديلات التعرفة الجمركية ستعزز تنافسية القطاع الصناعي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على جداول التعرفة الجمركية، سيعزز من تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار المحلي وتوليد فرص عمل جديدة.

وأوضح الدكتور أبو حلتم، اليوم الاثنين، أن التعديلات المقترحة تشكّل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال الصناعية، وتسهيل عمليات الإنتاج، وتقليل كلف الاستيراد على المصانع، ما ينعكس إيجابًا على قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.



وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأن تطوير التشريعات الجمركية يسهم في تحفيز المستثمرين على توسيع أعمالهم وإطلاق مشاريع جديدة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مزيد من النمو والتنمية الاقتصادية.