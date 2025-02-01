أرقام تاريخية للذهب في الأردن .. والليرة تحلق بأسعار باهظة

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الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان بأن الذهب سجل أرقام تاريخيه جديدة يوم الأمس الجمعة نهاية الأسبوع الماضي ، حيث سجل الرقم التاريخي على الإطلاق عند 2817 دولار وأغلق الذهب بنهاية التعاملات عند 2801 دولار ويعتبر حسب اسعارنا المحلية هذا السعر التاريخي الأعلى على الاطلاق حسب اسعارنا الأردنية المنعكسة من ارتفاعات العالمية على أسعار الذهب اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 455 دينارًا، والرشادية بوزن 7 غرامات إلى 398 دينارًا وفق النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات.



فيما بلغت أسعار بيع غرام الذهب من عيار 21 ، 56.6 دينار وسعر الشراء عند 54.6 وفقا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ، 65 دينار وسعر الشراء 62.8 .

