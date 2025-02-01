أرقام تاريخية للذهب في الأردن .. والليرة تحلق بأسعار باهظة

وبلغ سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 455 دينارًا، والرشادية بوزن 7 غرامات إلى 398 دينارًا وفق النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات.
فيما بلغت أسعار بيع غرام الذهب من عيار 21 ، 56.6 دينار وسعر الشراء عند 54.6 وفقا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ، 65 دينار وسعر الشراء 62.8 .
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