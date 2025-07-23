الأربعاء 2025-07-23 11:31 ص
 

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
 
الأربعاء، 23-07-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3009 أطنان، منها 2188 طن خضار، و655 طن فواكه، و165 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 10و25 قرشا، والليمون 80 و130 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.

 
 
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