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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار
خضار
 
الأحد، 27-07-2025 09:07 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3556 طنا، منها 2528 طن خضار، و842 طن فواكه، و184 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 18 و40 قرشا، والبندورة 5 و12 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و35 قرشا، والزهرة 15 و25 قرشا، والليمون 80 و125قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.

 
 
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