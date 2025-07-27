أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3556 طنا، منها 2528 طن خضار، و842 طن فواكه، و184 طنا من الورقيات.

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