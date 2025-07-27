أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 18 و40 قرشا، والبندورة 5 و12 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و35 قرشا، والزهرة 15 و25 قرشا، والليمون 80 و125قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
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