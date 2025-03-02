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أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

الذهب
الذهب
الأحد، 02-03-2025 01:15 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الاحد، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 58 دينارا، وفق النقابة العامة للحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 66.8 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 51.5 دينارا، وبلغ سعر الغرام من عيار 14، 39 دينارا.

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