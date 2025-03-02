أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 66.8 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 51.5 دينارا، وبلغ سعر الغرام من عيار 14، 39 دينارا.
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