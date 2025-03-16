أسعار الذهب اليوم الاحد في الأردن

وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 69.3 و53.7 دينارا و40.8 دينارا على التوالي.
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