الأحد 2025-03-16 02:50 ص
 




            

        








    

        

        

            أسعار الذهب اليوم الاحد في الأردن
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    الذهب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        01:34 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-  بلغت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاحد لغايات البيع 60.5 لعيار 21 ، للغرام الواحد، مقابل 58.5 لغايات الشراء بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
 
 وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 69.3 و53.7 دينارا و40.8 دينارا على التوالي.
                                                
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                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
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                            البيت الأبيض: الحوثيون استهدفوا سفنا حربية أميركية 174 مرة منذ 2023
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            أسعار الذهب اليوم الاحد في الأردن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                شاحنات تحمل مساعدات تتحرك في رفح جنوبي قطاع غزة
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            بريطانيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء منع وصول المساعدات والكهرباء لغزة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية دافئة، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة في أغلب المناطق يومي الأحد والاثنين، وتميل إلى الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
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                                الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل وقوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بكثافة.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            مسؤول حوثي يعلق على الغارات الأمريكية على اليمن ويتوعد برد مناسب
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            

    


    
    

        

            

                
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