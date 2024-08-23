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أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الذهب
الذهب
الجمعة، 23-08-2024 01:37 م
الوكيل الإخباري-     انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، وفقا للتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان

 
وبحسب التسعيرة فقد بلغ سعر بيع الغرام عيار 21 إلى 50 دينارا والشراء إلى 48.1 دينار.

وبلغ  سعر بيع الغرام عيار 24 إلى 58.7 دينار والشراء إلى 55.2، أيضا انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 44.3 و40.8 دينار .
gnews

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