أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي عند 47.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43.8 دينارا للشراء منهم ، 61.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 59.2 دينارا للشراء منهم
c7mob
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