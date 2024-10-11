أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن الجمعة ليبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 53.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 51.3 دينارا للشراء منهم . اضافة اعلان





بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي عند 47.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43.8 دينارا للشراء منهم ، 61.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 59.2 دينارا للشراء منهم

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