الجمعة 2024-10-11 02:09 م
 

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الذهب
الذهب
الجمعة، 11-10-2024 11:41 ص
الوكيل الإخباري-     استقرت أسعار الذهب في الأردن الجمعة  ليبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 53.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 51.3 دينارا للشراء منهم .اضافة اعلان


بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي عند 47.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43.8 دينارا للشراء منهم ، 61.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 59.2 دينارا للشراء منهم 
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