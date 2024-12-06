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أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الذهب
الذهب
الجمعة، 06-12-2024 04:04 م

الوكيل الإخباري-     بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة الشراء.

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وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.8 و47.9 دينارا على التوالي.

 
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