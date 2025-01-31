أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى 64.7 وسعر الشراء إلى 62.5 .
أما أسعار بيع غرام الذهب من عيار 18 فقد ارتفع إلى 49.8 وسعر الشراء إلى 46.3
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