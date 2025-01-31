أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

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الوكيل الإخباري- بلغت أسعار بيع غرام الذهب من عيار 21 إلى 56.3 دينار وسعر الشراء عند 54.3 وفقا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى 64.7 وسعر الشراء إلى 62.5 .



أما أسعار بيع غرام الذهب من عيار 18 فقد ارتفع إلى 49.8 وسعر الشراء إلى 46.3