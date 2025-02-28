أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 67.3 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 14، 39.5 دينارا.
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