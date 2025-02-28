الجمعة 2025-02-28 02:52 م
 

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الذهب
الذهب
الجمعة، 28-02-2025 01:36 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر غرام الذهب اليوم الجمعة في الاسواق المحلية  من عيار 21 الأكثر طلبا 58.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 67.3 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 14، 39.5 دينارا.
 
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