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أسعار الذهب بجميع عياراته في الأردن الأحد

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أرشيفية
الأحد، 22-12-2024 08:14 ص

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الأحد، 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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