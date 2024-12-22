أسعار الذهب بجميع عياراته في الأردن الأحد

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.
وتاليا التسعيرة:
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