السبت 2026-02-14 01:56 م

أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير في الأردن السبت
 
السبت، 14-02-2026 10:33 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم السبت الموافق 14 شباط 2026، ارتفاعًا ملحوظًا وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 – الأكثر طلبًا بين المواطنين في الأردن – 102.700 دينارًا، مقابل 98.100 دينارًا للشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_2202614103158928277062.jpg
 
 


