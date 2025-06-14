أسعار الذهب تحلق في الأردن وتقترب من أرقام قياسية

وأظهرت التسعيرة الرسمية المعتمدة أن سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، بلغ 69.60 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء 67.10 دينارًا.
وتالياً التسعيرة :
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