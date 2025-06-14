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أسعار الذهب تحلق في الأردن وتقترب من أرقام قياسية

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 14-06-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .اضافة اعلان


وأظهرت التسعيرة الرسمية المعتمدة أن سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، بلغ 69.60 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء 67.10 دينارًا.

وتالياً التسعيرة :


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